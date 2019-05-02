У Сумах пройде аукціон добра 5 вересня о 17:00 в Сумській муніципальній галереї відбудеться благодійний аукціон задля порятунку Дениса Савенка.

У хлопчика тяжка патологія кишківника. За його життя 7 років тому боролася вся країна. Тоді вдалося зібрати кошти на операцію.

Нині Денису 9 років. Він навчається на відмінно у 4 класі. Але постійна реабілітація в клініці Охматдит потребує непідйомних для багатодітної родини коштів.

Усі ці роки цього хлопчика підтримувала Дар'я Безкоста. Вона відома всій Україні і не тільки як сумчанка, яка малює ногами. Попри діагноз ДЦП, дівчина навчилася художньому мистецтву та займається за шкільною програмою.

Уже 8 вересня мама везе Дениса на реабілітацію до Охматдиту, бо хлопчикові погіршало. Потрібні 10 тисяч гривень на медикаменти та житло в Києві.

Долучитися до порятунку Дениса зможе кожен небайдужий, завітавши до галереї 5 вересня. На благодійному аукціоні будуть продані картини Даші Безкостої. Усі виручені від продажу кошти підуть на реабілітацію хлопчика.

Чекаємо вас 5 вересня о 17:00 в муніципальній галереї за адресою: вул. Соборна, 27.