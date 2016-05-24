Сумская полиция расследуется 13 дел по незаконному изготовлению древесного угля Подразделениями Главного управления Национальной полиции в Сумской области сейчас расследуется 13 уголовных производств по фактам совершения преступлений, связанных с незаконным изготовлением древесного угля.

В большинстве случаев осуществление незаконного производства угля сопровождается рядом других нарушений: незаконной вырубкой леса, нарушением налогового, трудового законодательства, законодательства о пожарной и экологической безопасности.

Деятельность по обжигу древесного угля является очень вредным производством, а выбросы, связанные с ее проведением, загрязняют атмосферный воздух и наносят вред здоровью населения.

С целью предупреждения незаконного изготовления древесного угля и выявления указанных фактов, соответствующего реагирования и привлечения виновных к уголовной ответственности пока в облгосадминистрации разрабатываются мероприятия по сотрудничеству и взаимодействия между правоохранительными органами, лесными хозяйствами и профильными подразделениями облгосадминистрации.

Органы местного самоуправления также должны обратить внимание на эту проблему, тщательно отслеживать ситуацию на своих территориях и довести до сведения жителей информацию о влиянии на окружающую среду пиролизных газов, контролировать внедрение современных методов их отвода там, где такое производство осуществляется на законных основаниях.

Справка. Пиролиз - это нагревание углеродсодержащего сырья при недостатке или отсутствии кислорода. В углевыжигательных печах при заданных температурах проходит пиролиз древесины, в зависимости от выбранного температурного режима образуется древесный уголь и большое количество пиролизного газа, сообщает сайт ОГА.