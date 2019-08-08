Ахтырчанина посадили на 4 года за взятку начальнику полиции В Ахтырке к 4 годам лишения свободы осужден мужчина, который пытался подкупить руководителя местного отдела полиции.

Ахтырской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении жителя г. Ахтырка, который пытался подкупить руководителя местного отдела полиции, чтобы избежать административной ответственности.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый работает водителем на одном из местных предприятий. В апреле 2018 года сотрудники полиции остановили его во время управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения. Мужчина пытался подкупить сотрудника полиции на месте, однако тот отказался от неправомерной выгоды и составил на нарушителя два протокола.

Осознавая перспективу потери работы, мужчина через несколько дней пришел к начальнику местного отдела полиции и предоставил ему неправомерную выгоду в размере 2500 грн за непривлечение к административной ответственности.

Приговором Ахтырского горрайонного суда от 3 сентября 2019 года обвиняемый признан виновным по ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение) УК Украины и приговорен к 4 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.