В Курском микрорайоне отключили воду Сумской водоканал сообщает об отключении воды.

В связи с порывом водопровода по ул. Ковпака, 45 КП «Горводоканал» приостановит подачу воды в ряд домов по этой улице и в один дом по ул. Р. Атаманюка.

Так, с 9:45 воду отключили в домах № 41, № 43, № 45, № 47, № 53, № 55, № 57 (школа № 22) по ул. Ковпака и дома № 57 по ул. Р. Атаманюка

После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.

КП «Горводоканал» извиняется потребителей за временные неудобства, говорится в сообщении.