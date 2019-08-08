В Курском микрорайоне отключили воду

В связи с порывом водопровода по ул. Ковпака, 45 КП «Горводоканал» приостановит подачу воды в ряд домов по этой улице и в один дом по ул. Р. Атаманюка.
Так, с 9:45 воду отключили в домах № 41, № 43, № 45, № 47, № 53, № 55, № 57 (школа № 22) по ул. Ковпака и дома № 57 по ул. Р. Атаманюка
После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.
КП «Горводоканал» извиняется потребителей за временные неудобства, говорится в сообщении.
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