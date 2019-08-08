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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Курском микрорайоне отключили воду

Сумской водоканал сообщает об отключении воды.

В связи с порывом водопровода по ул. Ковпака, 45 КП «Горводоканал» приостановит подачу воды в ряд домов по этой улице и в один дом по ул. Р. Атаманюка.

Так, с 9:45 воду отключили в домах № 41, № 43, № 45, № 47, № 53, № 55, № 57 (школа № 22) по ул. Ковпака и дома № 57 по ул. Р. Атаманюка

После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.

КП «Горводоканал» извиняется потребителей за временные неудобства, говорится в сообщении.

Общество Отключение воды
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