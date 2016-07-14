В Сумах копы гнались за пьяным угонщиком: остановило только дерево

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции Сумщины Олег Сологуб, около 22:00 патрульные заметили похожую машину на улице Ахтырской, включили проблесковые маячки для остановки авто, но водитель ускорился до скорости более 100 км/ч. На перекрестке улиц Ахтырской и Харьковской, не справившись с управлением, водитель съехал на обочину, где его остановило дерево. Но на этом история не закончилась. Водитель начал убегать с места происшествия в направлении ул. Линейной, где его догнали полицейские роты тактико-оперативного реагирования.
У мужчины обнаружили признаки алкогольного опьянения. На него составили административные материалы за нарушение правил дорожного движения, а по поводу его причастности к угону, патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского горотдела полиции, сообщает Sumy.Today.
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