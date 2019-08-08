Полиция Шостки устанавливает личность девушки, которая покончила жизнь самоубийством

По данному факту в полиции открыли уголовное производство, в рамках которого полицейские выясняют ее личность и обстоятельства гибели.
На взгляд девушке 20-25 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы короткие, темные, глаза карие.
Была одета в спортивную кофту серого цвета, с надписью "R" красного цвета, светлые джинсы, кроссовки пудрового цвета.
Просьба ко всем, кому известна какая-либо информация, которая поможет установить личность погибшей сообщить в Шосткинский отдел полиции по телефонам: (05449) 4-69-60, 2-14-47, 102.
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