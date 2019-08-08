Полиция Шостки устанавливает личность девушки, которая покончила жизнь самоубийством Установлено, что 3 сентября около 10:00 она выпрыгнула из 14-этажного дома №9 по ул. Садовый бульвар в Шостке.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство, в рамках которого полицейские выясняют ее личность и обстоятельства гибели.

На взгляд девушке 20-25 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы короткие, темные, глаза карие.

Была одета в спортивную кофту серого цвета, с надписью "R" красного цвета, светлые джинсы, кроссовки пудрового цвета.

Просьба ко всем, кому известна какая-либо информация, которая поможет установить личность погибшей сообщить в Шосткинский отдел полиции по телефонам: (05449) 4-69-60, 2-14-47, 102.