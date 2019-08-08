На День міста у Сумах виступлять «Антитіла»

Святковий концерт розпочнеться о 19.00. У ньому візьмуть участь гурти «Made in Ukraine», «Фрістайл» і «Антитіла».
Подробиці святкування Дня міста тут.
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