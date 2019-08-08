На День міста у Сумах виступлять «Антитіла» У суботу, 7 вересня, хедлайнером концерту на пл. Незалежності у Сумах буде український гурт «Антитіла».

Святковий концерт розпочнеться о 19.00. У ньому візьмуть участь гурти «Made in Ukraine», «Фрістайл» і «Антитіла». Подробиці святкування Дня міста тут.