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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах состоялся открытый Чемпионат города по конному спорту

1 сентября в Сумах на базе конно-спортивной школы провели открытый Чемпионат города по конному спорту.

Фото Сергея Кумера

В этом году к профессиональным спортсменам по выездке подтянулись любители. Лариса Савченко не только дебютировала в езде AF-1, но и заняла первое место. Не отставали от нее Ольга Виршич и Андрей Григорьев, которые разыграли между собой II и III места соответственно.

В открытом классе легкость и грацию продемонстрировала Алена Шелкопляс, за что и заняла заслуженное первое место. Виктория Слободенюк получила второе место, а на III оказалась Ника Товкун.

В программе UKR-L5 лучшей стала Анастасия Романова, а Анна Гунько и Алена Гринько заняли II и III места соответственно.

Среди юношей по программе «Личный приз» в очередной раз лидировала Анна Гунько, Ксения Кибец заняла второе место, Юлия Говорун - III. У юниоров лидировала Елизавета Лемешева, за ней Диана Никитина и Алена Батраченко.

Конкур этого года произошел на высоте от 90 см до 125 см.

90 см подчинились Виктории Слободенюк. За ней Антонина Данильченко и Олег Самотой. На этой же высоте, но на молодых лошадях, соревновались между собой Кирилл Думчиков и Александр Климкова. Кирилл занял I и II место, Александр с легкостью вышла на III.

На высоте 100 см снова лидировала Антонина Данильченко, II и III места заняли Иван Гармаш и Анастасия Петренко.

Опытные спортсмены Олег Самотой, Юрий Голиков и Максим Токарев стали лучшими в маршруте высотой 110 см.

Маршрут высотой 120 см разыгрывался в двух категориях: «Открытый класс» (соревновались партни) и «Юноши» (соревновались девушки). Николай Пилипейко лидировал в открытом классе, за ним Егор Волков и Кирилл Думчиков. Среди юношей лучшей стала Мария Щербакова, III и III места заняли Полина Барабанова и Екатерина Очкуренко.

В маршруте высотой 125 см среди юношей победил Николай Пилипейко, II осталось за Полиной Барабановой. Открытый приз разыграли между собой Егор Волков и Кирилл Думчиков - I и II место соответственно.

Спорт Конный спорт
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