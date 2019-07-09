Сумчане задолжали водоканалу 34 миллиона Сумчан просят вовремя платить за услуги, предоставленные КП «Горводоканал».

КП «Горводоканал» информирует, что на сегодня задолженность населения перед предприятием за полученные услуги составляет 34 млн гривен.

Должников просят погасить задолженность, чтобы КП «Горводоканал» имело возможность своевременно рассчитываться за потребленную электроэнергию. Из-за задолженности существует постоянная угроза отключения от электроэнергии объектов хозяйствования водоканала и прекращения подачи воды в город.

На предприятии напоминают, что для абонентов, накопивших значительную сумму долга и не могут оплатить ее в полном объеме, существует возможность заключения договора реструктуризации долга. Уточнить информацию можно по телефонам: 70-01-53, 70-01-56 или обратившись по адресу: ул. Белопольский путь, 9, каб. № 4 (I этаж).