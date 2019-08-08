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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:55141

Сумские аматоры проиграли в кубке

3 сентября прошел матч предварительного раунда кубка Украины по футболу среди аматоров.

В Полтаве местный одноименный клуб принимал «LS Group» (Верхняя Сыроватка). Игра завершилась разгромной победой хозяев 5:1. Наши сумели забить один гол престижа только при счете 0:4. Отличился Дмитрий Богачев с пенальти. Ответный матч пройдет 11 сентября в Сумах.

Напомним: другой представитель Сумщины – глуховский «Велетень» в первой игре проиграл харьковскому «Универ-Динамо» 0:2. Ответная игра пройдет в Глухове сегодня.

Спорт Ls Group Футбол
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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