Сумские аматоры проиграли в кубке

В Полтаве местный одноименный клуб принимал «LS Group» (Верхняя Сыроватка). Игра завершилась разгромной победой хозяев 5:1. Наши сумели забить один гол престижа только при счете 0:4. Отличился Дмитрий Богачев с пенальти. Ответный матч пройдет 11 сентября в Сумах.
Напомним: другой представитель Сумщины – глуховский «Велетень» в первой игре проиграл харьковскому «Универ-Динамо» 0:2. Ответная игра пройдет в Глухове сегодня.
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