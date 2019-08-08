Сумские аматоры проиграли в кубке 3 сентября прошел матч предварительного раунда кубка Украины по футболу среди аматоров.

В Полтаве местный одноименный клуб принимал «LS Group» (Верхняя Сыроватка). Игра завершилась разгромной победой хозяев 5:1. Наши сумели забить один гол престижа только при счете 0:4. Отличился Дмитрий Богачев с пенальти. Ответный матч пройдет 11 сентября в Сумах.

Напомним: другой представитель Сумщины – глуховский «Велетень» в первой игре проиграл харьковскому «Универ-Динамо» 0:2. Ответная игра пройдет в Глухове сегодня.