Сумские атлеты помогли сборной выиграть чемпионат Балканских стран 2-3 сентября Болгария принимала чемпионат Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (ABAF).

Украинские легкоатлеты выиграли 18 наград, девять из которых золотые, четыре серебряные и пять бронзовых, и с этим показателем стали первыми в медальной таблице.

Среди победителей и призеров были и сумчане. Студентка СумГУ Мария Мыколенко выиграла соревнования в беге на 400 м с барьерами (56,45 с).

Выпускник СумГУ Сергей Смелик с рекордом чемпионатов (20,50 с) выиграл соревнования в беге на 200 метров. Также он был в эстафетной команде 4х100 метров с Эриком Кострицей, Станиславом Коваленко и Игорем Бодровым (40,40 с).

В беге на 100 метров с барьерами сумчанка Оксана Шкурат была третьей (13,34 с).

Уроженка Сум Анна Мищенко финишировала третьей на дистанции 1500 метров (4.20,00 мин).

Студентка СумГУ Анна Красуцкая заняла четвертое место в тройном прыжке (13,51 м).