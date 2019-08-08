Сумские атлеты помогли сборной выиграть чемпионат Балканских стран

Медаль сумчанки Оксаны Шкурат
Украинские легкоатлеты выиграли 18 наград, девять из которых золотые, четыре серебряные и пять бронзовых, и с этим показателем стали первыми в медальной таблице.
Среди победителей и призеров были и сумчане. Студентка СумГУ Мария Мыколенко выиграла соревнования в беге на 400 м с барьерами (56,45 с).
Выпускник СумГУ Сергей Смелик с рекордом чемпионатов (20,50 с) выиграл соревнования в беге на 200 метров. Также он был в эстафетной команде 4х100 метров с Эриком Кострицей, Станиславом Коваленко и Игорем Бодровым (40,40 с).
В беге на 100 метров с барьерами сумчанка Оксана Шкурат была третьей (13,34 с).
Уроженка Сум Анна Мищенко финишировала третьей на дистанции 1500 метров (4.20,00 мин).
Студентка СумГУ Анна Красуцкая заняла четвертое место в тройном прыжке (13,51 м).
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