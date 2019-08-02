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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:29170

На Сумщине полиция поймала псевдоминера

39-летний житель Белопольского района сообщил полицию о минировании трех объектов в одном из сел.

С мобильного номера телефона на линию «102» поступило анонимное сообщение о заминировании неработающей школы и еще двух мостов в одном из сел Белопольского района. Для проверки информации на место происшествия выехали руководство отдела, сотрудник СБУ, следственно-оперативная группа полиции, кинологическая и взрывотехнической службы. Ни одного взрывного устройства обнаружено не было.

Самого «минера» правоохранители обнаружили в тот же день. Им оказался житель соседнего села. На момент общения с полицейскими тот находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому четко не мог объяснить причину своего поступка. Единственное, что удалось выяснить: таким образом он пытался заставить свою бывшую тещу, с которой поссорился накануне, немного поволноваться. В полиции же действия нарушителя, квалифицировали по ч.1ст. 259 УК Украины «Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, угрожающего гибелью людей или другими тяжкими последствиями». Наказанием за содеянное может стать тюремное заключение на срок от двух до шести лет, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.

Право Белопольский район Минирование
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