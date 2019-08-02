На Сумщине полиция поймала псевдоминера 39-летний житель Белопольского района сообщил полицию о минировании трех объектов в одном из сел.

С мобильного номера телефона на линию «102» поступило анонимное сообщение о заминировании неработающей школы и еще двух мостов в одном из сел Белопольского района. Для проверки информации на место происшествия выехали руководство отдела, сотрудник СБУ, следственно-оперативная группа полиции, кинологическая и взрывотехнической службы. Ни одного взрывного устройства обнаружено не было.

Самого «минера» правоохранители обнаружили в тот же день. Им оказался житель соседнего села. На момент общения с полицейскими тот находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому четко не мог объяснить причину своего поступка. Единственное, что удалось выяснить: таким образом он пытался заставить свою бывшую тещу, с которой поссорился накануне, немного поволноваться. В полиции же действия нарушителя, квалифицировали по ч.1ст. 259 УК Украины «Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, угрожающего гибелью людей или другими тяжкими последствиями». Наказанием за содеянное может стать тюремное заключение на срок от двух до шести лет, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.