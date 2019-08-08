С Донбасса домой вернулись 40 роменских спасателей

Всего 65 домохозяйствам удалось оказать помощь за эту ротацию. Восстановительные работы спасателями Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины в Донбассе будут продолжены, сообщает пресс-служба центра.
За прогнозом обласного Гідрометцентру, 3 вересня на території області очікується надзвичайна пожежна небезпека (найвищого 5-го класу)....
26 августа в 17:36 в Службу спасения «101» поступила информация от сотрудников полиции о необходимости оказания помощи в Сумах....
Для Державної служби України з надзвичайних ситуацій питання забезпечення ефективного протипожежного захисту об`єктів має особливий пріоритет....
20 серпня в будівлі КНП СОР «Сумський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення» відбулась бесіда з працівниками лікувального закладу....
12 августа в 23:28 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи....