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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:57356

Суд будет рассматривать еще одно дело по зампрокурора Сумщины Маслюку

6 сентября назначено подготовительное судебное заседание по делу по обвинению заместителя прокурора Сумской области Сергея Маслюка.

Он обвиняется в использовании заведомо подложного документа, а именно листка нетрудоспособности, из которого усматривается, что г-н Маслюк находился на лечении с 3 по 6 января 2017 года. В то же время зампрокурора находился на курорте в Буковеле.

Напомним, что на 11 сентября назначено рассмотрение другого дела по этому же заместителю прокурора Сумской области, которого обвиняют в использовании заведомо подложного документа, а именно листка нетрудоспособности (август 2017 года) (ч.4 ст. 358 УК Украины). Тогда г-н Маслюк отдыхал в Яремче. Данное уголовное производство поступило в суд 12 марта 2019 года после отмены приговора Заречного районного суда г. Сумы Сумским апелляционным судом.

Право Сергей Маслюк

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