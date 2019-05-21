На Сумщине в лесополосе нашли тайник с оружием из ООС

На Сумщине в рамках противодействия подготовке и совершению преступлений террористического и экстремистского характера, во время проведения следственных действий в лесополосе был обнаружен тайник. Из нее правоохранители изъяли 14 гранат, два гранатометных выстрела ВОГ, 25 запалов УЗРГМ, десять детонирующих шнуров с запалами, 16 детонирующих капсюлей, девять тротиловых шашек и семь пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.
По данным СБУ, средства поражения планировались к использованию злоумышленниками для подготовки и совершения преступлений экстремистского характера, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в регионе. Жителя области причастного к хранению оружия задержали.
По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.
Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно с прокуратурой Сумской области, сообщает пресс-центр СБ Украины.
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