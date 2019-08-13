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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:35564

У Сумах пройде Харитоненко-фест (програма)

6-8 вересня у Сумах пройде перший Харитоненко-фест.

6 вересня 18:00-22:00 презентація «Маніфесту» з вогняними імпровізаціями.

20:00-23:00 - вечірній перформанс живих скульптур «Казкова країна» у Покровському сквері.

7 вересня

10:00-11:00 - Майстер-класи з володіння вогняним реквізитом для початківців. Покровський сквер.

11:00-12:00 - Лекція про живу скульптуру. Покровський сквер.

12:00-13:00 - Майстер-клас з Пантоміми. Покровський сквер. Попередній запис за посиланням https://forms.gle/jgjDnp9DFfiSF7nt6.

16:00-20:00 - денний виступ-конкурс живих скульптур. Набережна міського парку. Ви зможете побачити перформанси живих скульптур з різних куточків України та обрати найкращу скульптуру.

19:00-20:00 - музичний концерт «Маніфесту». «Зелений театр» (літня естрада у парку ім. Кожедуба). Вхід вільний, меценатський внесок за бажанням.

20:30 - нагородження живих скульптур. «Зелений театр». Вхід вільний, меценатський внесок за бажанням)

21:30-23:00 - вогняний галаконцерт. «Зелений театр». Вхід: меценатський внесок від 50 грн. Діти до 13 років, особи від 50 років та учасники АТО - безкоштовно.

8 вересня з 17:00 запрошують на Грунівську Січ. Афтепаті з артистами та організаторами фестивалю. Вхід безкоштовний, є можливість кемпінгу (50 грн).

Досуг День города Харитоненко-фест

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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