У Сумах пройде Харитоненко-фест (програма)

6 вересня 18:00-22:00 презентація «Маніфесту» з вогняними імпровізаціями.
20:00-23:00 - вечірній перформанс живих скульптур «Казкова країна» у Покровському сквері.
7 вересня
10:00-11:00 - Майстер-класи з володіння вогняним реквізитом для початківців. Покровський сквер.
11:00-12:00 - Лекція про живу скульптуру. Покровський сквер.
12:00-13:00 - Майстер-клас з Пантоміми. Покровський сквер. Попередній запис за посиланням https://forms.gle/jgjDnp9DFfiSF7nt6.
16:00-20:00 - денний виступ-конкурс живих скульптур. Набережна міського парку. Ви зможете побачити перформанси живих скульптур з різних куточків України та обрати найкращу скульптуру.
19:00-20:00 - музичний концерт «Маніфесту». «Зелений театр» (літня естрада у парку ім. Кожедуба). Вхід вільний, меценатський внесок за бажанням.
20:30 - нагородження живих скульптур. «Зелений театр». Вхід вільний, меценатський внесок за бажанням)
21:30-23:00 - вогняний галаконцерт. «Зелений театр». Вхід: меценатський внесок від 50 грн. Діти до 13 років, особи від 50 років та учасники АТО - безкоштовно.
8 вересня з 17:00 запрошують на Грунівську Січ. Афтепаті з артистами та організаторами фестивалю. Вхід безкоштовний, є можливість кемпінгу (50 грн).
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