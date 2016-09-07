В Сумах провели чемпионат города по пейнтболу

В соревнованиях приняли участие пейнтбольные команды «Ко Барс», «Панда» и «Shadows», «Дом Пива», «Хоббиты».
Победу праздновала команда «Панда» (Олесь Колесник, Егор Кобзар), второе место заняла команда «Ко Барс» (Константин Руденко, Андрей Фесенко, Игорь Кобзар), а бронзовые награды получила команда «Shadows» (Маргарита Гайворонская, Стас Журенко, Александр Рахимов).
Четвертое и пятое место заняли команды «Хоббиты» и «Дом пива».
Лучшими игроками чемпионата стали Егор Кобзар, Константин Руденко и Андрей Фесенко.
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