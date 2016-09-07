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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:27226

В Сумах провели чемпионат города по пейнтболу

Ко Дню города в Сумах определяли лучшие пейнтбольные команды.

В соревнованиях приняли участие пейнтбольные команды «Ко Барс», «Панда» и «Shadows», «Дом Пива», «Хоббиты».

Победу праздновала команда «Панда» (Олесь Колесник, Егор Кобзар), второе место заняла команда «Ко Барс» (Константин Руденко, Андрей Фесенко, Игорь Кобзар), а бронзовые награды получила команда «Shadows» (Маргарита Гайворонская, Стас Журенко, Александр Рахимов).

Четвертое и пятое место заняли команды «Хоббиты» и «Дом пива».

Лучшими игроками чемпионата стали Егор Кобзар, Константин Руденко и Андрей Фесенко.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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