Сумчане смогут потратить мелкие монеты только до конца месяца Монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек будут принимать только до 1 октября.

Изъятие монет 1, 2 и 5 копеек из наличного обращения запланировано с 1 октября 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на план Национального банка Украины.

Согласно плану НБУ, до 18 октября 2019 года магазины, общественные заведения и другие будут сдавать остатки монет в банки, которые будут передавать их НБУ для утилизации.

До 30 сентября 2020 года монеты можно будет обменивать в любом банке и Национальном банке.

До 30 сентября 2022 года монеты можно обменивать в Национальном банке и в уполномоченных банках: Ощадбанк, ПриватБанк, Райфайзенбанк Аваль.

С 1 октября 2022 года монеты 1, 2 и 5 копеек можно будет только коллекционировать.