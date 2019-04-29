Сумчанин стал вторым на Играх горцев Федерация стронгмена Украины организовала первые украинские Игры горцев в карпатском селе Славское на Львовщине, соединив традиционные стронгменовские упражнения с испытаниями с использованием природных снарядов.

Участниками соревнований стали восемь атлетов ФСУ, каждый из которых уже является победителем или призером национальных соревнований, а четверо недавно выступали на чемпионате мира в весе до 110 кг. Был среди этой великолепной восьмерки и сумчанин – лидер наших стронгменов – Андрей Дмитриев. Главным рефери традиционно выступил знаменитый украинский богатырь Василий Вирастюк.

Начали соревнования с кантовки бревна высотой 2,5 м и весом за 100 кг. Если в шотландском Caber Toss четырехметровый телеграфный столб необходимо бросить один раз на точность (идеально ровно по траектории своего движения), у нас же надо было перебросить ствол семь раз на скорость. Лучше всего с задачей справился львовянин Владимир Климко, которому на это дело понадобилось лишь 21,85 секунды, сумчанин Андрей Дмитриев (третий) – справлялся почти на 4 секунды дольше.

Зато Дмитриев разделил победу с Климко во второй дисциплине - классическом «Лог-лифте» (120 кг) на количество подъемов: оба атлетов зафиксировали металлическое бревно по 5 раз. Третье упражнение снова содержало в себе карпатский колорит. Богатырям надо было пронести один за другим три камня весом от 120 до 140 кг по периметру квадрата (общая дистанция для переноса каждого валуна - 20 м). Прозвище «Формула-1» в этой дисциплине заслужил Андрей Дмитриев, который носился с камнями так, как будто это игрушки, и остановил судейский таймер на молниеносных 33,63 секунды! Вице-чемпион Украины почти на восемь секунд опередил Владимира Климко, который показал здесь второй результат. Выиграв упражнение, а заодно вплотную приблизившись к лидеру в общем зачете Климко, сумчанин получил выгодную, последнюю, стартовую позицию в упражнении «Крусификс» (удержание веса на время). Зная время оппонентов, Андрей сумел «передержать» их всех. Два груза по 13 кг Андрей Дмитриев удерживал почти минуту - 59,72 секунды!

Но так ж, как ненавидит «Содержание», Климко обожает «Метание веса на высоту». Перебросить четыре бочки по 35 кг каждая, через перекладину на высоте 4 м - это для Володи любимое дело! «Львовская катапульта» выполнила работу за фантастические 17,13 секунды! Андрей Дмитриев, сумел перебросить все четыре бочки, чего ему не удавалось на разминке, однако по времени (47,69 с) стал лишь шестым. Поэтому Климко сумел отыграть 5 баллов за одно упражнение и сравнялся с Дмитриевым по количеству очков! Несмотря на то, что оба атлета выиграли по две дисциплины, а в еще одной разделили победу, следовало сравнить их выступления в двух других упражнениях. И здесь победу львовскому стронгмену принесло второе место в «Перенесении камней» в противовес шестому месту Дмитриева в «Весе на высоте». Сумчанин получил серебро.

Технические результаты: 1. Владимир Климко (Львов) – 32,5 балла. 2. Андрей Дмитриев (Сумы) - 32,5, пишет sport.ua.