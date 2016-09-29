У Сумах діти проведуть для всіх охочих костюмовану екскурсію Учні Сумської обласної гімназії-інтернат для талановитих та творчо-обдарованих дітей проведуть костюмовану екскурсію «Я розкажу тобі про Суми».

Проєкт в рамках Ночі міста спільно організували Агенція промоції «Суми» та Сумська обласна гімназія-інтернат. Екскурсія відбудеться 6 вересня. Група стартує о 15:00 від дзвіниці Свято-Воскресенського собору. Кількість місць обмежена. Запис проводиться за телефоном: 67-98-39 або за адресою вул. Соборна, 27 (у робочий час з 11:00 до 19:00).