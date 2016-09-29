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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:12255

У Сумах діти проведуть для всіх охочих костюмовану екскурсію

Учні Сумської обласної гімназії-інтернат для талановитих та творчо-обдарованих дітей проведуть костюмовану екскурсію «Я розкажу тобі про Суми».

Проєкт в рамках Ночі міста спільно організували Агенція промоції «Суми» та Сумська обласна гімназія-інтернат.

Екскурсія відбудеться 6 вересня. Група стартує о 15:00 від дзвіниці Свято-Воскресенського собору.

Кількість місць обмежена.

Запис проводиться за телефоном: 67-98-39 або за адресою вул. Соборна, 27 (у робочий час з 11:00 до 19:00).

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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