На Барановке ограбили пенсионерку Сумские патрульные оперативно задержали предполагаемого грабителя.

3 сентября, около 15 часов, на линию 102 поступило сообщение о совершении грабежа, который произошел вблизи конечной остановки на улице Барановской. 66-летняя заявительница сообщила, что, идя на дачу, почувствовала удар по голове, после чего неизвестный забрал у нее мобильный телефон с наушниками и бросился наутек. Также женщина предоставила полицейским приметы злоумышленника.

Патрулируя прилегающую территорию, в лесном массиве вблизи летнего лагеря, патрульные роты тактико-оперативного реагирования (ТОР) увидели похожего по ориентировке гражданина. 36-летний мужчина вел себя достаточно спокойно, до того момента, пока инспекторы не заметили непосредственные признаки причастности к совершенному преступлению - пятна крови на одежде. Во время проведения поверхностной проверки патрульные обнаружили у него телефон и наушники. Нападающего узнала и заявительница. Гражданин начал вести себя агрессивно, поэтому к нему применили спецсредство - наручники. По имеющимся базами выяснилось, что он ранее уже имел проблемы с законом из-за совершение уголовных преступлений.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Известно, что следователями открыто уголовное производство по ч.2 ст. 186 (грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего) УК.

Гражданину грозит лишением свободы на срок от четырех до шести лет, решение будет принимать суд.