На Барановке ограбили пенсионерку

3 сентября, около 15 часов, на линию 102 поступило сообщение о совершении грабежа, который произошел вблизи конечной остановки на улице Барановской. 66-летняя заявительница сообщила, что, идя на дачу, почувствовала удар по голове, после чего неизвестный забрал у нее мобильный телефон с наушниками и бросился наутек. Также женщина предоставила полицейским приметы злоумышленника.
Патрулируя прилегающую территорию, в лесном массиве вблизи летнего лагеря, патрульные роты тактико-оперативного реагирования (ТОР) увидели похожего по ориентировке гражданина. 36-летний мужчина вел себя достаточно спокойно, до того момента, пока инспекторы не заметили непосредственные признаки причастности к совершенному преступлению - пятна крови на одежде. Во время проведения поверхностной проверки патрульные обнаружили у него телефон и наушники. Нападающего узнала и заявительница. Гражданин начал вести себя агрессивно, поэтому к нему применили спецсредство - наручники. По имеющимся базами выяснилось, что он ранее уже имел проблемы с законом из-за совершение уголовных преступлений.
Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Известно, что следователями открыто уголовное производство по ч.2 ст. 186 (грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего) УК.
Гражданину грозит лишением свободы на срок от четырех до шести лет, решение будет принимать суд.
По ходатайству Путивльского отдела Конотопской местной прокуратуры взяты под стражу четыре человека, совершивших грабеж....
К патрульным роты тактико-оперативного реагирования обратились граждане и попросили проверить подозрительных лиц, находившихся возле дома на проспекте Михаила Лушпы, которые...
Грабитель-рецидивист, который пытался сорвать с прохожей цепочку, проведет за решеткой 4 года....
Воспользовавшись невнимательностью продавщицы, злоумышленник выхватил из кассы дневную выручку....
Конотопской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 30-летнего конотопчанина, который совершил разбойное нападение на несовершеннолетнего....