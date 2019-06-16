В Сумах пройдет финал чемпионат области по стритболу 7 сентября в Сумах пройдет финал чемпионат области по стритболу.

Турнир пройдет в рамках традиционно фестиваля Sumy Extreme Style. Соревнования пройдут в трех категориях: мужчины, юноши до 18 лет, женщины. Регистрация команд с 12.00 до 13.30. Начало игр в 13.00.