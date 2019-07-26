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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:23320

В Кролевце собираются бастовать коммунальщики

Сотрудники КП «Кролевецводоканал» написали обращение к Кролевецкому горсовету по поводу тарифов на водоснабжение.

В связи с ростом стоимости электроэнергии, тариф на централизованное водоснабжением и водоотведения не покрывает расходов на оплату электроснабжения.

21 августа КП «Кролевецводоканал» было инициировано корректирование действующих тарифов на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению. Однако 23 августа депутаты горсовета выразили свою позицию не поднимать тарифы, поскольку вода не соответствует качеству.

В свою очередь, по мнению трудового коллектива, неподнятие тарифов наводит на вывод, что это нужно только для того, чтобы «остановить предприятие».

Соответствующее обращение о поддержке предприятия и защиты руководителя направлено Президенту Украины. Кроме того, представители КП сообщают, что ни в коем случае не допустят вмешательства в хозяйственную деятельность предприятия и увольнение руководителя.

Предприятие готово на проведение всех мероприятий в рамках действующего законодательства, в том числе и забастовку.

Все последствия, которые настанут после увольнения руководителя и отказа в корректировке тарифа они полностью возлагают на депутатский корпус Кролевецкого горсовета, говорится в сообщении.

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Общество Водоканал Забастовка Кролевец Повышение тарифов

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