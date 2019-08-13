Сумской лесоруб – лучший в Украине На базе ГП «Тетеревское лесное хозяйство» прошли 22-е Всеукраинские соревнования вальщиков леса.

В этом году в состязаниях приняло участие 24 команды, которые представили 21 область Украины (32 участника, среди которых и юниоры). Все участники - победители областных соревнований вальщиков леса.

Лесорубы состязались в пяти конкурсах: в замене пыльной цепи бензопилы, комбинированной и точной распиловке бревен, обрезке ветвей и валке деревьев. «Валка дерева» - участник в течение трех минут, соблюдая все правила техники безопасности, валил дерево так, чтобы оно легло в указанную точку. «Монтаж новой цепи» - участники разбирали и собирали пыльный аппарат пилы. «Раскряжевка ствола комбинированным резом» - участник отрезал от двух стволов диски (толщиной от 3 до 8 см). При этом, половину диаметра дерева до красной линии он должен резать снизу, а другую часть - сверху. Это требование касается обоих стволов. «Точная раскряжевка» - участник должен отрезать по диску от двух бревен, не повредив настил, на котором лежит бревно. Толщина диска - от 3 до 8 см. Диск отрезается под прямым углом к продольной оси бревна. «Отделение сучков» - все участники выполняли обрезку сучьев на древесине одного вида. Задача - как можно быстрее и ровнее срезать сучья.

Среди юниоров со всеми заданиями лучше всех справился Евгений Красников (ГП «Тростянецкий лесхоз», Сумское ОУЛОХ), еще один наш представитель - Ярослав Овсянников (ГП «Сумской лесхоз», Сумское ОУЛОХ) стал пятым.

Победители 22-го Всеукраинского конкурса вальщиков леса поедут на 34-й чемпионат мира профессиональных лесорубов, который состоится в 2020 году в Сербии.