В Сумах посчитали среднюю зарплату: ниже, чем в Ахтырке и Тростянце

Во втором квартале 2019 года количество штатных работников предприятий, учреждений и организаций г.Сумы составляла 71,2 тыс. человек.
Среднемесячная заработная плата штатного работника г.Сумы составляла 9402 грн, что в 2,3 раза выше законодательно установленного уровня минимальной заработной платы (4173 грн). По сравнению со II квартале 2018 года средняя заработная плата выросла на 17,9%.
Областной центр по размеру средней заработной платы занял третье место среди городов и районов Сумщины, уступив Тростянецкому району и Ахтырке.
Задолженность по выплате заработной платы на предприятиях г. Сумы течение июля 2019 года увеличилась на 1,7% и на 1 августа 2019 года составила 284,7 млн грн. Наибольшим должником является АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», которое должно своим работникам 248,8 млн грн.
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