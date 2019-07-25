Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:521069

В Сумах посчитали среднюю зарплату: ниже, чем в Ахтырке и Тростянце

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плата и состояние ее выплаты на предприятиях г.Сумы.

Во втором квартале 2019 года количество штатных работников предприятий, учреждений и организаций г.Сумы составляла 71,2 тыс. человек.

Среднемесячная заработная плата штатного работника г.Сумы составляла 9402 грн, что в 2,3 раза выше законодательно установленного уровня минимальной заработной платы (4173 грн). По сравнению со II квартале 2018 года средняя заработная плата выросла на 17,9%.

Областной центр по размеру средней заработной платы занял третье место среди городов и районов Сумщины, уступив Тростянецкому району и Ахтырке.

Задолженность по выплате заработной платы на предприятиях г. Сумы течение июля 2019 года увеличилась на 1,7% и на 1 августа 2019 года составила 284,7 млн грн. Наибольшим должником является АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», которое должно своим работникам 248,8 млн грн.

Экономика Средняя зарплата Статистика

По тематике

02.09.2019 13:46

На Сумщине за год зарплата выросла на 20 процентов

Так считает главное управление статистики в Сумской области....

29.08.2019 15:04

Население Сум за полгода уменьшилось больше чем на тысячу человек

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о демографической ситуации в Сумах в январе-июне 2019 года....

20.08.2019 09:05

На Сумщине насчитали 14 тысяч безработных

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о состоянии рынка труда в Сумской области....

02.08.2019 13:52

На Сумщине средняя зарплата перевалила за 9 тысяч

Начисленная заработная плата одного штатного работника в июне в среднем составила 9134 грн, что на 20,2% больше, чем в июне...

25.07.2019 10:16

За полгода на Сумщине выплачено 32 млн грн субсидий

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о предоставлении субсидий населению Сумской области в январе-июне 2019 года....

Новости

Газета "ДС-экспресс" наградила подписчиков II полугодия 2019 года (фото)
02.09.2019 12:17
Заходи на відзначення Дня міста у Сумах
30.08.2019 11:59
Ксении Каримовой необходима помощь в борьбе с редким заболеванием
27.08.2019 16:39
В Сумах супермаркет выбросил просрочку: люди затариваются
Сегодня 18:06
На Сумщине во время ликвидации возгорания пожарные спасли мужчину
Сегодня 17:59
Жители Сумщины задолжали 770 млн грн за коммуналку
Сегодня 17:51
В Сумах пройдет финал чемпионат области по стритболу
Сегодня 17:49
В Сумах откроют Центра пляжного волейбола
Сегодня 17:13
На Сумщине опорная школа оказалась не готова к учебному году
Сегодня 17:09
Мошенник развел женщину на 8 тысяч, назвавшись мэром Путивля
Сегодня 16:57
В Сумах посчитали среднюю зарплату: ниже, чем в Ахтырке и Тростянце
Сегодня 16:52
В Кролевце собираются бастовать коммунальщики
Сегодня 16:23
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.