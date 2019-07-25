В Сумах посчитали среднюю зарплату: ниже, чем в Ахтырке и Тростянце Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плата и состояние ее выплаты на предприятиях г.Сумы.

Во втором квартале 2019 года количество штатных работников предприятий, учреждений и организаций г.Сумы составляла 71,2 тыс. человек.

Среднемесячная заработная плата штатного работника г.Сумы составляла 9402 грн, что в 2,3 раза выше законодательно установленного уровня минимальной заработной платы (4173 грн). По сравнению со II квартале 2018 года средняя заработная плата выросла на 17,9%.

Областной центр по размеру средней заработной платы занял третье место среди городов и районов Сумщины, уступив Тростянецкому району и Ахтырке.

Задолженность по выплате заработной платы на предприятиях г. Сумы течение июля 2019 года увеличилась на 1,7% и на 1 августа 2019 года составила 284,7 млн грн. Наибольшим должником является АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», которое должно своим работникам 248,8 млн грн.