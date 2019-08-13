Мошенник развел женщину на 8 тысяч, назвавшись мэром Путивля Об этом сообщает газета «Путивльские ведомости».

«Новый развод в Путивле!

Вниманию путивлян, желающих продать жильё: вас пытаются обмануть!

Как это работает: звонит мужчина, представляется ни кем иным, как мэром Путивля, Валерием Волковым. Он говорит, что дом уже видел, и предлагает купить его у вас за сумму, большую, чем вы запросили в своем объявлении. Только при этом нужно срочно оплатить расходы на нотариуса, и перевести по указанным реквизитам 8 тысяч 300 гривен. В течение дня мужчина неоднократно перезванивает, напоминая о себе и сделке. И, как только мужчина получит свои 8300  пропадает со связи.

За 4 сентября на удочку мошенников попалось уже трое жителей Путивля и района.

Путивляне, будьте бдительны! В случае подобных звонков – обращайтесь в полицию!», - говорится в сообщении.