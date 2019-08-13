Мошенник развел женщину на 8 тысяч, назвавшись мэром Путивля

«Новый развод в Путивле!
Вниманию путивлян, желающих продать жильё: вас пытаются обмануть!
Как это работает: звонит мужчина, представляется ни кем иным, как мэром Путивля, Валерием Волковым. Он говорит, что дом уже видел, и предлагает купить его у вас за сумму, большую, чем вы запросили в своем объявлении. Только при этом нужно срочно оплатить расходы на нотариуса, и перевести по указанным реквизитам 8 тысяч 300 гривен. В течение дня мужчина неоднократно перезванивает, напоминая о себе и сделке. И, как только мужчина получит свои 8300 пропадает со связи.
За 4 сентября на удочку мошенников попалось уже трое жителей Путивля и района.
Путивляне, будьте бдительны! В случае подобных звонков – обращайтесь в полицию!», - говорится в сообщении.
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