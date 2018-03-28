На Сумщине опорная школа оказалась не готова к учебному году

«НОВАЯ УКРАИНСКАЯ ШКОЛА ПО-НИКОЛАЕВСКИ (Белопольский район).
К сожалению, как видим, эффективность подготовки к учебному году «нулевая» - акт готовности опорного учреждения к работе не подписано службами гражданской защиты, насчитано 31 нарушение правил пожарной безопасности и тому подобное. Детали - на фото.
Но в чем тогда роль руководства ОТГ и отдела образования?», - спрашивает чиновница.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написала Вита Вялых....
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