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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:09581

На Сумщине опорная школа оказалась не готова к учебному году

Фото школы в Николаевке Белопольского района выложили на странице вр.и.о. главы Сумской облгосадминистрации Ирины Купрейчик.

«НОВАЯ УКРАИНСКАЯ ШКОЛА ПО-НИКОЛАЕВСКИ (Белопольский район).

К сожалению, как видим, эффективность подготовки к учебному году «нулевая» - акт готовности опорного учреждения к работе не подписано службами гражданской защиты, насчитано 31 нарушение правил пожарной безопасности и тому подобное. Детали - на фото.

Но в чем тогда роль руководства ОТГ и отдела образования?», - спрашивает чиновница.

Общество Николаевская ОТГ Опорная школа

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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