Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:13305

В Сумах откроют Центра пляжного волейбола

В СумГУ откроют Центра пляжного волейбола.

9 сентября в 15.00 в корпусе «Н» главного кампуса Сумского государственного университета состоится церемония открытия второй очереди учебного корпуса и центра пляжного волейбола как его составляющей.

Спорт Пляжный волейбол СумГУ

По тематике

В Сумах пройдет чемпионат области по пляжному волейболу
Вчера 08:04

В Сумах пройдет чемпионат области по пляжному волейболу

5-8 сентября в Сумах пройдет чемпионат Сумщины по пляжному волейболу среди женских и мужских команд....

В Сумах открыли «Памятный знак погибшему студенту-воину»
02.09.2019 17:09

В Сумах открыли «Памятный знак погибшему студенту-воину»

Сегодня, 2 сентября, в Сумском государственном университете открыли скульптуру «Памятный знак погибшему студенту-воину»....

Чемпионат Глухова выиграли сумские пляжницы
02.09.2019 08:59

Чемпионат Глухова выиграли сумские пляжницы

31 августа в Глухове состоялся открытый чемпионат города по пляжному волейболу среди женщин....

Сумчан приглашают на чемпионат области по пляжному волейболу
30.08.2019 12:40

Сумчан приглашают на чемпионат области по пляжному волейболу

5-8 сентября в Сумах пройдет чемпионат Сумщины по пляжному волейболу среди женских и мужских команд....

Сумские пляжницы закрыли сезон
29.08.2019 15:43

Сумские пляжницы закрыли сезон

28 августа прошло открытое первенство КДЮСШ «Авангард» по пляжному волейболу среди девушек 2007 г.р. и моложе «Закрытие летнего сезона»....

Новости

Газета "ДС-экспресс" наградила подписчиков II полугодия 2019 года (фото)
02.09.2019 12:17
Заходи на відзначення Дня міста у Сумах
30.08.2019 11:59
Ксении Каримовой необходима помощь в борьбе с редким заболеванием
27.08.2019 16:39
В Сумах супермаркет выбросил просрочку: люди затариваются
Сегодня 18:06
На Сумщине во время ликвидации возгорания пожарные спасли мужчину
Сегодня 17:59
Жители Сумщины задолжали 770 млн грн за коммуналку
Сегодня 17:51
В Сумах пройдет финал чемпионат области по стритболу
Сегодня 17:49
В Сумах откроют Центра пляжного волейбола
Сегодня 17:13
На Сумщине опорная школа оказалась не готова к учебному году
Сегодня 17:09
Мошенник развел женщину на 8 тысяч, назвавшись мэром Путивля
Сегодня 16:57
В Сумах посчитали среднюю зарплату: ниже, чем в Ахтырке и Тростянце
Сегодня 16:52
В Кролевце собираются бастовать коммунальщики
Сегодня 16:23
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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