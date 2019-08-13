В Сумах откроют Центра пляжного волейбола

9 сентября в 15.00 в корпусе «Н» главного кампуса Сумского государственного университета состоится церемония открытия второй очереди учебного корпуса и центра пляжного волейбола как его составляющей.
5-8 сентября в Сумах пройдет чемпионат Сумщины по пляжному волейболу среди женских и мужских команд....
Сегодня, 2 сентября, в Сумском государственном университете открыли скульптуру «Памятный знак погибшему студенту-воину»....
31 августа в Глухове состоялся открытый чемпионат города по пляжному волейболу среди женщин....
5-8 сентября в Сумах пройдет чемпионат Сумщины по пляжному волейболу среди женских и мужских команд....
28 августа прошло открытое первенство КДЮСШ «Авангард» по пляжному волейболу среди девушек 2007 г.р. и моложе «Закрытие летнего сезона»....