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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:51222

Жители Сумщины задолжали 770 млн грн за коммуналку

В июле этого года жителями области оплачено за жилищно-коммунальные услуги 17,1% начисленных за этот период сумм, что составляет 138,1 млн грн.

По информации Главного управления статистики в Сумской области, средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом поставки электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч), на одного владельца лицевого счета в июле 2019 года составляли 445,2 грн.

Вместе с тем на конец июля существовала значительная задолженность населения области по оплате за поставки природного газа составила 372 млн грн, за централизованное отопление и снабжение горячей водой – 246,2 млн грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 84,9 млн грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод – 53,1 млн грн, за вывоз бытовых отходов – 16,1 млн грн.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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