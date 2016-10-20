Жители Сумщины задолжали 770 млн грн за коммуналку

По информации Главного управления статистики в Сумской области, средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом поставки электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч), на одного владельца лицевого счета в июле 2019 года составляли 445,2 грн.
Вместе с тем на конец июля существовала значительная задолженность населения области по оплате за поставки природного газа составила 372 млн грн, за централизованное отопление и снабжение горячей водой – 246,2 млн грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 84,9 млн грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод – 53,1 млн грн, за вывоз бытовых отходов – 16,1 млн грн.
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