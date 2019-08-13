На Сумщине во время ликвидации возгорания пожарные спасли мужчину

О пожаре сообщила соседка, которая почувствовала резкий запах дыма на лестничной клетке. На место происшествия был направлен дежурный караул 12 - й Государственной пожарно - спасательной части.
По прибытию было установлено, что в доме горят вещи домашнего обихода и диван, образовалось сильное задымление, из-за чего спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. При проведении разведки в одной из комнат, на полу, пожарные обнаружили хозяина дома 1958 года, которого немедленно вывели на свежий воздух и передали медработникам.
В 7:53 возгорание локализовали, а в 08:20 - полностью ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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