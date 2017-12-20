В Сумах супермаркет выбросил просрочку: люди затариваются Сегодня, 4 сентября, возле «Экомаркета» на ул. Героев Крут многолюдно.

Люди разбирают просроченные продукты, которые выставили сотрудники супермаркета.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумчанин Виталий Купцов.

«У Сумах в ЕКО маркет на Героев Крут викидають просрочку, люди гребуть машинами», - написал сумчанин.

Как прокомментировал начальник главного управления Госпродпотреб службы в Сумской области Виталий Моисеенко, должен быть договор на утилизацию и просрочка должна отправляться именно туда. Уже хорошо, что они просрочку не пустили в продажу. А люди должны понимать опасность, которой себя подвергают.