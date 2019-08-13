Глуховчанин выстрелил себе в голову из пневморужья

Об этом пишет Глухів.INFO со ссылкой на компетентные источники.
Глуховчанин 1956 года рождения выстрелил себе в голову из пневматического ружья. В результате полученной травмы он был направлен в реанимацию Глуховской ЦРБ. Пуля застряла у мужчины в голове. Медики ведут борьбу за его жизнь, полицейские выясняют обстоятельства трагедии, говорится в сообщении.
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