Глуховчанин выстрелил себе в голову из пневморужья Трагедия произошла несколько дней назад в Глухове.

Об этом пишет Глухів.INFO со ссылкой на компетентные источники.

Глуховчанин 1956 года рождения выстрелил себе в голову из пневматического ружья. В результате полученной травмы он был направлен в реанимацию Глуховской ЦРБ. Пуля застряла у мужчины в голове. Медики ведут борьбу за его жизнь, полицейские выясняют обстоятельства трагедии, говорится в сообщении.