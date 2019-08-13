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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:48160

На Полтавщине будут судить ахтырчанина, который пытался украсть из газопровода кондаенсата на полмиллиона

Прокуратурой Полтавской области направлен в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого, который повредил магистральный газоконденсатопровод и пытался похитить почти 35 тыс. литров газового конденсата стоимостью почти полмиллиона гривен.

Установлено, что 47-летний житель Ахтырского района, в лесополосе вблизи сел Милорадово и Козловщина Котелевского района, по предварительному сговору группой лиц, путем повреждения магистрального газоконденсатопровода попытался похитить почти 35 тыс. литров газового конденсата, стоимость которого почти полмиллиона гривен, но не довел свое преступление до конца, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
По результатам проведения досудебного следствия, прокуратурой утвержден и направлен в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении злоумышленника по ч.2 ст.292 (повреждение магистральных газоконденсатопроводов, а также незаконное вмешательство в работу технологического оборудования, если эти действия привели к нарушению нормальной работы указанных трубопроводов, совершенного по предварительному сговору группой лиц) УК Украины и по ч.3 ст.15 ч.4 ст.185 (незаконченное покушение на тайное хищение чужого имущества (кража), совершенное повторно, по предварительному сговору и группой лиц и совершенное в крупных размерах) УК Украины.
Злоумышленнику за совершенные преступления грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.

Право Газопровод Кража Полтавская область

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