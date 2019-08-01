В воскресенье в центре Сум ограничат движение транспорта В связи с проведением велодня в ближайшее воскресенье, 8 сентября, на некоторых улицах Сум временно ограничат движение транспорта.

Об этом говорится в распоряжении городского головы Александра Лысенко.

В документе сообщается, что управление патрульной полиции в Сумской области должно ограничить движение транспорта с 10:00 до окончания мероприятия (ориентировочно до 14.00) по ул. Харьковской (от ТРЦ «Мануфактура» до перекрестка «ул. Харьковская - ул. Прокофьева - пр-т М. Лушпы» - ул. Героев Сумщины - ул. Набережная р. Сумка - ул. Набережная р. Стрелка - Покровская площадь - ул. Харьковская (ТРЦ «Мануфактура») и обеспечить регулирование дорожного движения на маршруте движения участников мероприятия. Примерно с 10.30 до 11.00 по этому маршруту проедет колонна велосипедистов.