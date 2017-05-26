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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:19319

Сумчан запрошують на велодень

8 вересня у Сумах пройде традиційний велодень під гаслом «Безпека та взаємоповага на дорогах», присвячений Дню міста.

Місце проведення та збір учасників: ТРЦ «Мануфвкґура» о 10-00.

Час проведення: з 10-00 до 14-00 години.

Програма: Проїзд центральними вулицями міста з метою популяризації велосипедного транспорту, пропаганда здорового способи життя, розіграш призів від спонсорів.

Маршрут: Рух колони розпочинається о 10.30 годині в супроводі патрульної поліції  та швидкої допомоги. Виїзд на вул. Харківська, проїзд по вул. Харківська, розворот на перехресті вул. Харківська - вул. Прокоф’єва, проїзд по вул. Харківська, проїзд по вул. Героїв Сумщини, потім виїзд на вул.. Набережна річки Стрілки (проїзд біля Центрального ринку, Універмагу «Київ»), виїзд на Покровську площу та проїзд до ТРЦ «Мануфактура».

Проїзд центральними вулицями міста пройде не на швидкість, приблизно 15-20 км на годину.

Тел. для довідок 0503013357 (Олександр Черняк).

Общество Велодень

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