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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:09330

У Сумах відбудеться акція «Смаколик для друга з притулку»

Кожен сумчанин зможе взяти участь в житті Центру перетримки Сумського товариства захисту тварин, придбавши в Сільпо їжу для тварин. Залишити її можна буде в корзині біля входу у супермаркет.

Де? ТЦ «Мануфактура» (біля Сільпо).

Коли? Субота та неділя 7-8 вересня с 15:00 до 21:00.

Що можна купити? Каші, корми, сир, кісточки, олію.

Також волонтери будуть розповідати про стерилізацію, залучати бажаючих до зооруху Сум і запрошувати усіх небайдужих на фестиваль «Друг з притулку», який відбудеться 15 вересня.

Общество Общество защиты животных

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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