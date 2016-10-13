У Сумах відбудеться акція «Смаколик для друга з притулку»

Де? ТЦ «Мануфактура» (біля Сільпо).
Коли? Субота та неділя 7-8 вересня с 15:00 до 21:00.
Що можна купити? Каші, корми, сир, кісточки, олію.
Також волонтери будуть розповідати про стерилізацію, залучати бажаючих до зооруху Сум і запрошувати усіх небайдужих на фестиваль «Друг з притулку», який відбудеться 15 вересня.
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