У Сумах відбудеться акція «Смаколик для друга з притулку» Кожен сумчанин зможе взяти участь в житті Центру перетримки Сумського товариства захисту тварин, придбавши в Сільпо їжу для тварин. Залишити її можна буде в корзині біля входу у супермаркет.

Де? ТЦ «Мануфактура» (біля Сільпо). Коли? Субота та неділя 7-8 вересня с 15:00 до 21:00. Що можна купити? Каші, корми, сир, кісточки, олію. Також волонтери будуть розповідати про стерилізацію, залучати бажаючих до зооруху Сум і запрошувати усіх небайдужих на фестиваль «Друг з притулку», який відбудеться 15 вересня.