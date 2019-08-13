Полиция установила личность прыгнувшей с 14-этажки жительницы Шостки Личность погибшей 3 сентября на Садовом бульваре установлена.

Об этом сообщили в Шосткинском отделе полиции. Погибла жительница Шостки 1986 года рождения. По информации правоохранителей, она нигде не работала и не училась. Ранее высказывала мысли о самоубийстве. Открыто уголовное производство.

Напомним: происшествие произошло 3 сентября, около 10.00, по адресу: Садовый бульвар, 9. По версии полиции, женщина выпрыгнула с 14-этажного дома, пишет Шостка.инфо.