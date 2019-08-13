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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:52367

Полиция установила личность прыгнувшей с 14-этажки жительницы Шостки

Личность погибшей 3 сентября на Садовом бульваре установлена.

Об этом сообщили в Шосткинском отделе полиции. Погибла жительница Шостки 1986 года рождения. По информации правоохранителей, она нигде не работала и не училась. Ранее высказывала мысли о самоубийстве. Открыто уголовное производство.

Напомним: происшествие произошло 3 сентября, около 10.00, по адресу: Садовый бульвар, 9. По версии полиции, женщина выпрыгнула с 14-этажного дома, пишет Шостка.инфо.

Право Самоубийство Шостка

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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