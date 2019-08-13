«Альянс» разгромил аутсайдера второй лиги (видео)

4 сентября прошли игры 7-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге. В группе Б липоводолинский «Альянс» на стадионе «Юбилейный» в Сумах принимал одесский «Черноморец-2». Игра прошла под диктовку хозяев поля, которые забили по два гола в каждом из таймов (отличились Владислав Шарай на 7-й минуте с пенальти, Ярослав Сидоренко на 27-й и 46-й минутах и Вячеслав Пиднебенной – на 64-й).
В итоге 4:0 – третья подряд победа «Альянса» в чемпионате.
Остальные матчи тура:
«Никополь» - «Реал Фарма» (Одесса) 1:0
«Кристалл» (Херсон) – «ВПК-Агро» (Днепропетровская обл.) 3:2
«Энергия» (Новая Каховка) «Горняк» (Кривой Рог) 0:2
«Таврия Симферополь» (Херсонская область) – «Авангард-2» (Краматорск) 3:0
С 11 очками в 6 играх липоводолинцы занимают пятое место в турнирной таблице. Выше – «Кристалл» (Херсон) – 19 (в 7 играх), «Энергия» (Новая Каховка) – 14 (7), «Горняк» (Кривой Рог) – 13 (6), «ВПК-Агро» (Днепропетровская обл.) - 13 (7).
Следующую игру «Альянс» проведет 8 сентября против «Реал Фарма» (Одесса) в гостях.
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