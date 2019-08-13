У кого из сумчан и почему сегодня нет воды «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает жителям города о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, которые будут выполняться сегодня и требовать отключения водоснабжения.

Речь идет о домах по адресам: ул. Героев Крут, 20 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире), ул. Заливная, 31, ул. Герасима Кондратьева, 189 (установка счетчиков холодной и горячей воды в квартире), ул. Интернационалистов, 12, ул. Прокофьева, 31, ул. Харьковская, 54/1 (замена коренных кранов холодной и горячей воды в квартирах), ул. Мира, 9 (замена полотенцесушителя в квартире), ул. Мира, 5, ул. Харьковская, 44 (замена стояков холодной и горячей воды), ул. Шевченко, 2 (ремонтные работы трубопровода холодной и горячей воды в квартире), ул. Лермонтова, 13, ул. Роменская, 81 (замена кранов холодной и горячей воды в квартирах), ул. Лермонтова, 1 (замена коренного крана холодной воды в квартире), ул. Ремесленная, 31 (замена стояка холодной воды в квартире), пр. Шевченко, 8 (замена коренного крана холодной воды в квартире).