В Сумах возобновят прием граждан по вопросам соцзащиты в филиале на Химгородке После проведения ремонтных работ прием граждан в помещении филиала по ул. Ахтырская, 11 возобновлен.

Об этом сообщают в департаменте социальной защиты населения. Здесь информируют, что уже с 9 сентября сумчане смогут получать консультации по вопросам соцзащиты в отремонтированном помещении.

Прием граждан осуществляется с понедельника по четверг с 8:00 до 17:15, в пятницу - с 8:00 до 16:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00. Телефон для консультаций: 79-31-62.