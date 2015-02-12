В Сумах возобновят прием граждан по вопросам соцзащиты в филиале на Химгородке

Об этом сообщают в департаменте социальной защиты населения. Здесь информируют, что уже с 9 сентября сумчане смогут получать консультации по вопросам соцзащиты в отремонтированном помещении.
Прием граждан осуществляется с понедельника по четверг с 8:00 до 17:15, в пятницу - с 8:00 до 16:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00. Телефон для консультаций: 79-31-62.
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