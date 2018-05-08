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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:04515

Сумы остались без 11 поездов, в том числе «Сумы – Киев»

В святи с ремонтом переезда «Сумы - Торопиловка» через Сумы не будут следовать 11 поездов.

Такое объявление появилось на Сумском железнодорожном вокзале.

«В связи с запланированным ремонтом переезда Сумы-Торопиловка, с отменой поездов и сменой маршрута следования, закрыта продажа билетов на поезда: Сумы –Зерново (19.09 – 12.10), Сумы - Шостка (19.09 – 12.10), Винница -Киев - Сумы (18.09-27.09), Сумы – Киев - Винница (28.09 – 12.10), Харьков - Киев (27.09-11.10), Киев – Харьков (29.09-13.10), Сумы-Одесса – Сумы (18.09-12.10), Киев – Костантиновка и обратный (28.09-11.10), Ужгород - Лисичанск (27.09-11.10), Лисичанск –Ужгород (28.09-12.10)», - говорится в объявлении.

Общество Железная дорога Отмена поездов

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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