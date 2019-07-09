На Сумщине продолжают сбор поздних зерновых и зернобобовых культур

В том числе гречки обмолочено 2,2 тыс. Га (45%), намолочено 3,8 тыс. тонн, при средней урожайности 17,2 ц/га, проса обмолочено 1,4 тыс. га (73%), намолочено 3,8 тыс. тонн, при средней урожайности 27,6 ц/га.
Всего подлежат уборке: гречка на площади 4,87 тыс. га и просо на площади 1,91 тыс. га.
По всем категориям хозяйств области намолочено 1192 тысяч тонн зерна, при средней урожайности 45,5 ц/га....
Сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности Ахтырского района завершили уборку ранних зерновых и зернобобовых культур....
Уже обмолочено 76,9 тыс. га (29% к посеянной площади), намолочено 354,5 тыс. тонн, при средней урожайности 46,1 ц/га, что на...
По состоянию на 12 июля сельскохозяйственными товаропроизводителями области обмолочено ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 23,9 тыс. га (9%...
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