На Сумщине продолжают сбор поздних зерновых и зернобобовых культур По информации Департамента агропромышленного развития облгосадминистрации, на 4 сентября по всем категориям хозяйств собрано 273 тыс. га, или 40% посеянных площадей, намолочено 1239 тыс. тонн, при средней урожайности 45,4 ц/га.

В том числе гречки обмолочено 2,2 тыс. Га (45%), намолочено 3,8 тыс. тонн, при средней урожайности 17,2 ц/га, проса обмолочено 1,4 тыс. га (73%), намолочено 3,8 тыс. тонн, при средней урожайности 27,6 ц/га. Всего подлежат уборке: гречка на площади 4,87 тыс. га и просо на площади 1,91 тыс. га.