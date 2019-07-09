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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине продолжают сбор поздних зерновых и зернобобовых культур

По информации Департамента агропромышленного развития облгосадминистрации, на 4 сентября по всем категориям хозяйств собрано 273 тыс. га, или 40% посеянных площадей, намолочено 1239 тыс. тонн, при средней урожайности 45,4 ц/га.

В том числе гречки обмолочено 2,2 тыс. Га (45%), намолочено 3,8 тыс. тонн, при средней урожайности 17,2 ц/га, проса обмолочено 1,4 тыс. га (73%), намолочено 3,8 тыс. тонн, при средней урожайности 27,6 ц/га.

Всего подлежат уборке: гречка на площади 4,87 тыс. га и просо на площади 1,91 тыс. га.

Экономика Сбор урожая Сельское хозяйство

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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