Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:14156

Сумчан запрошують на тренінг з блогерства

13 та 14 вересня у СумДУ пройде тренінг-школа «Як стати блогером?».

В рамках реалізації проекту «MeDiAPLUR» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини буде проходити тренінг-школа «Як стати блогером?», яка реалізовується ГО «Калинове гроно» та «Фундація прав людини».

Де: СумДУ (вул. Римського-Корсакова, 2), ауд. Н 316.

Участь безкоштовна.

Деталі у посиланні на подію.

Тел. +380660683599 Анна

Общество Анонс Блогер Тренинг

По тематике

Сумчан вчитимуть жити на всі 100%
Вчера 08:05

Сумчан вчитимуть жити на всі 100%

У Сумах 11 вересня пройде тренінг «Мистецтво жити на всі 100%»....

В Сумах пройдет чемпионат Украины по драг-рейсингу
30.08.2019 22:42

В Сумах пройдет чемпионат Украины по драг-рейсингу

21 сентября Сумы примут самые мощные автомобили Украины....

Сумчан приглашают на чемпионат области по пляжному волейболу
30.08.2019 12:40

Сумчан приглашают на чемпионат области по пляжному волейболу

5-8 сентября в Сумах пройдет чемпионат Сумщины по пляжному волейболу среди женских и мужских команд....

В Сумах снова пройдет фестиваль «Друг из приюта»
28.08.2019 08:04

В Сумах снова пройдет фестиваль «Друг из приюта»

15 сентября в Сумах пройдет очередной фестиваль «Друг из приюта»....

У Білопіллі пройде фестиваль історичної реконструкції «Вирський град»
14.08.2019 09:43

У Білопіллі пройде фестиваль історичної реконструкції «Вирський град»

У суботу, 31 серпня, у Білопіллі відбудеться фестиваль історичної реконструкції «Вирський град»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.