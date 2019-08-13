Сумчан запрошують на тренінг з блогерства

В рамках реалізації проекту «MeDiAPLUR» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини буде проходити тренінг-школа «Як стати блогером?», яка реалізовується ГО «Калинове гроно» та «Фундація прав людини».
Де: СумДУ (вул. Римського-Корсакова, 2), ауд. Н 316.
Участь безкоштовна.
Деталі у посиланні на подію.
Тел. +380660683599 Анна
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