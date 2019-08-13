Сумчан запрошують на тренінг з блогерства 13 та 14 вересня у СумДУ пройде тренінг-школа «Як стати блогером?».

В рамках реалізації проекту «MeDiAPLUR» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини буде проходити тренінг-школа «Як стати блогером?», яка реалізовується ГО «Калинове гроно» та «Фундація прав людини». Де: СумДУ (вул. Римського-Корсакова, 2), ауд. Н 316. Участь безкоштовна. Деталі у посиланні на подію. Тел. +380660683599 Анна