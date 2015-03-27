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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:07531

У Сумах збудують Колону Морріса

На вихідних у Сумах просто неба облаштують читацький простір.

У Сумах у рамках святкування Дня міста Ґете-Інститут в Україні та Французький інститут в Україні за підтримки міської ради представлять у суботу та неділю, 7 і 8 вересня, франко-німецький проєкт «Колона Морріса».

Мета проєкту полягає у сприянні читанню та у діалозі за допомогою літератури.

У громадському просторі (пров. 9-го Травня) облаштують мобільну бібліотеку, що міститиме близько 400 книг з Німеччини та Франції в українському перекладі чи в оригіналі. Бібліотека просто неба запропонує фахову, художню та інформаційну літературу, а також комікси та книги для дітей і підлітків.

Поруч із читальною зоною розмістять подіум для зустрічей і дискусій з письменниками. Ґете-Інститут в Україні приготував для сумчан на суботу, 7 вересня, зустріч із Юрґеном БАНШЕРУСОМ, котрий знайомий за романами для підлітків і детективним історіям, зокрема книгами про маленького детектива Квятковського, що перекладені багатьма мовами. На запрошення Французького інституту в Україні до Сум приїде письменниця Ліан ҐІЙОМ, яка представить у неділю, 8 вересня, український переклад свого роману «Блукальці. Українська хроніка».

Також організатори заходу запропонують відвідувачам провести час за настільними, спробувати себе в літературних квестах і майстер-класах.

Нагадаємо, проєкт «Колона Морріса» – це приклад франконімецького культурного співробітництва і реалізується за фінансової підтримки обох країн – Франції та Німеччини та Французько-німецького культурного фонду. Організатори сподіваються, що спільно з Україною цей проєкт стане переконливим прикладом тринаціонального європейського партнерства.

Програма заходу

Общество Колонна Морриса Чтение

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