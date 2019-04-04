Верховный суд России рассмотрит апелляцию по делу уроженца Сум Владимира Дудки Апелляционные жалобы на приговор по делу уроженца Сум Владимира Дудки и Алексея Бессарабова будет рассматриваться в Верховном суде России.

Об этом сообщил их адвокат Сергей Легостов, пишет UA:СУМИ.

«Уголовное дело с апелляционными жалобами направлено в Верховный суд Российской Федерации. Дата еще не известна. Владимир себя чувствует удовлетворительно», - написал адвокат.

Напомним: Севастопольский городской суд в оккупированном Крыму 4 апреля приговорил фигурантов «дела «украинских диверсантов» Владимира Дудку и Алексея Бессарабова к 14 годам тюрьмы. Суд также назначил каждому штраф: Дудке - в размере 350 000 рублей, а Бессарабову - в размере 300 000 рублей.

Задержали их и еще одного их друга Дмитрия Штыбликова в ноябре 2016 года - по подозрению в подготовке террористического акта. Приговор Дмитрию Штыбликову объявили годом ранее, приговорив к 5 годам колонии строгого режима. Все трое - граждане Украины, которые после аннексии Крыма остались жить на полуострове. Алексей Бессарабов и Дмитрий Штыбликов является учеными и экспертами по военной тематике Центра «Номос», Владимир Дудка - военный пенсионер.