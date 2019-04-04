Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:29307

Верховный суд России рассмотрит апелляцию по делу уроженца Сум Владимира Дудки

Апелляционные жалобы на приговор по делу уроженца Сум Владимира Дудки и Алексея Бессарабова будет рассматриваться в Верховном суде России.

Об этом сообщил их адвокат Сергей Легостов, пишет UA:СУМИ.

«Уголовное дело с апелляционными жалобами направлено в Верховный суд Российской Федерации. Дата еще не известна. Владимир себя чувствует удовлетворительно», - написал адвокат.

Напомним: Севастопольский городской суд в оккупированном Крыму 4 апреля приговорил фигурантов «дела «украинских диверсантов» Владимира Дудку и Алексея Бессарабова к 14 годам тюрьмы. Суд также назначил каждому штраф: Дудке - в размере 350 000 рублей, а Бессарабову - в размере 300 000 рублей.

Задержали их и еще одного их друга Дмитрия Штыбликова в ноябре 2016 года - по подозрению в подготовке террористического акта. Приговор Дмитрию Штыбликову объявили годом ранее, приговорив к 5 годам колонии строгого режима. Все трое - граждане Украины, которые после аннексии Крыма остались жить на полуострове. Алексей Бессарабов и Дмитрий Штыбликов является учеными и экспертами по военной тематике Центра «Номос», Владимир Дудка - военный пенсионер.

Право Владимир Дудка

По тематике

В Крыму «диверсанту» с Сумщины дали 14 лет
04.04.2019 11:11

В Крыму «диверсанту» с Сумщины дали 14 лет

Уроженец Сумщины Владимир Дудка и Алексей Бессарабов были незаконно задержаны российскими спецслужбами еще в 2016 году....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.