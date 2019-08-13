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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:56221

В Шостке загорелась грузовая ГАЗель, из которой выгружали товар в магазин

Пожар произошел 4 сентября возле дома №15 по улице Черниговской в Шостке.

Загорелась грузовая ГАЗель, из которой выгружали товар в один из магазинов, расположенных в многоквартирном доме. О возгорании очевидцы сообщили в службу «101». Водитель транспортного средства при помощи огнетушителя сам потушил возгорание до приезда спасателей.

По мнению специалистов, причиной возгорания стало кроткое замыкание электропроводки автомобиля. Огонь повредил салон, лобовое стекло, отсек двигателя. Об этом сообщает 2-й Государственный пожарно-спасательный отряд Управления ГСЧС в Сумской области, пишет Шостка.инфо.

Право Пожар Шостка

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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