На Шевченко сбили школьника

По имеющейся информации, 9-летний ребенок переходил дорогу и его зацепил проезжавший автомобиль. На место ДТП выезжала бригада «скорой». Как сообщили на станции скорой медицинской помощи, ребенок получил легкие травмы, пишет Шостка.инфо.
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