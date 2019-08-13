На Шевченко сбили школьника Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 5 сентября, около 8.00, на ул. Шевченко в Шостке неподалеку от начальной школы.

По имеющейся информации, 9-летний ребенок переходил дорогу и его зацепил проезжавший автомобиль. На место ДТП выезжала бригада «скорой». Как сообщили на станции скорой медицинской помощи, ребенок получил легкие травмы, пишет Шостка.инфо.