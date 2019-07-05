На Сумщине ревнивица оговорила мужа перед полицией На Сумщине будут судить женщину за заведомо ложное сообщение о преступлении.

Путивльским отделом Конотопской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 45-летней женщины, которая пыталась ввести в заблуждение правоохранительные органы.

Установлено, что 27 июля текущего года на службу 102 обратилась жительница г. Путивль сообщению о нанесении ей телесных повреждений. Будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение о совершении преступления, женщина официально заявила, что ее избил сожитель. В тот же день в полиции зарегистрировали уголовное производство и начато следствие. Получив памятку о правах и обязанностях потерпевшего, женщина рассказала следователю, когда и как наносил ей удары сожитель.

Когда факт избиения не подтвердился, женщина призналась, что сказала неправду. Она объяснила, что таким образом пыталась отомстить мужу за того, что он, по ее словам, засматривается на других женщин.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 1 ст. 383 (заведомо ложное сообщение органу досудебного расследования о совершении преступления) и ч. 1 ст. 384 (заведомо ложные показания потерпевшего, предоставленные органа, осуществляющего досудебное расследование) УК Украины. За содеянное ей грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.