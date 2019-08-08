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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:39358

В Сумах пройдет чемпионат по подтягиваниям

Традиционный чемпионат СумГУ по подтягиванию на перекладине пройдет 20 сентября.

20 сентября состоится чемпионат СумГУ по подтягиванию на перекладине сборных команд студентов факультетов и институтов, посвященный празднованию международного дня студенческого спорта. Команда-победитель будет определяться по сумме пяти лучших результатов участников от одного учебного подразделения.

Место проведения: турники возле спорткомплекса (Стекляшка).

12:30 - Регистрация на участие в соревнованиях.

13:00 - Начало чемпионата.

Призовой фонд турнира 2000 грн.

Спорт Подтягивания СумГУ

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