В Сумах пройдет чемпионат по подтягиваниям Традиционный чемпионат СумГУ по подтягиванию на перекладине пройдет 20 сентября.

20 сентября состоится чемпионат СумГУ по подтягиванию на перекладине сборных команд студентов факультетов и институтов, посвященный празднованию международного дня студенческого спорта. Команда-победитель будет определяться по сумме пяти лучших результатов участников от одного учебного подразделения. Место проведения: турники возле спорткомплекса (Стекляшка). 12:30 - Регистрация на участие в соревнованиях. 13:00 - Начало чемпионата. Призовой фонд турнира 2000 грн.